Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне и Джаред Лето попали в число номинантов на «Золотую малину»

Номинантов на антипремию «Золотая малина» огласили в США. В их число попали актеры Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне и Джаред Лето.
Хэнкса номинировали на «Золотую малину» за роль в фильме «Пиноккио» Роберта Земекиса. Сам фильм, его режиссер, сценарист и актриса второго плана из ленты тоже оказались в числе претендентов на антипремию.
Сталлоне попал в номинацию за кинокартину «Самаритянин». Лето включили в список претендентов на «Золотую малину» за фильм «Морбиус». Сама лента тоже находится в номинации.
Лидирует по числу номинаций байопик «Блондинка» о голливудской легенде Мэрилин Монро. При этом исполнительница главной роли Ана де Армас избежала включения в претенденты на антипремию. На втором месте по количеству номинаций идет фильм «Доброго траура», а на третьем — «Пиноккио» Земекиса.
«Золотую малину» будут вручать в 43-й раз. Церемония состоится 11 марта.