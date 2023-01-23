Popular Mechanics: на игровом форуме раскрыли секретные сведения об истребителе F-16A

Один из посетителей форума игры War Thunder раскрыл данные о вооружении американского истребителя F-16A, сообщает издание Popular Mechanics.
Пользователь с ником SpaceNavy90 сообщил об особенностях использования ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM на истребителях F-16A.
«На ранних этапах тестирования ракеты AMRAAM видно, что ее устанавливали на F-16A и использовали TWS на панели управления SCP без многофункционального дисплея», — пишет SpaceNavy90.
Отмечается, что в F-16A использовалась панель управления SCP, которая позволяла управлять ракетами и бомбами. Впоследствии она была заменена на многофункциональный дисплей MFD. Что касается функции TWS, то она позволяла истребителю искать новые цели во время отслеживания уже выбранного объекта.
Впоследствии модераторы форума были вынуждены скрыть этот пост, так как получили из Пентагона сообщение, что публикация этих сведений нарушает правила распространения конфиденциальной военной информации. По мнению пользователя SpaceNavy90, опубликованные им данные уже устарели.
Ранее телеканал «360» сообщил, что российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.