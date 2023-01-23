Popular Mechanics: на игровом форуме раскрыли секретные сведения об истребителе F-16A

Отмечается, что в F-16A использовалась панель управления SCP, которая позволяла управлять ракетами и бомбами. Впоследствии она была заменена на многофункциональный дисплей MFD. Что касается функции TWS, то она позволяла истребителю искать новые цели во время отслеживания уже выбранного объекта.