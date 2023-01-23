Эндокринолог Островская: есть ли макароны, от которых не полнеют

Напомним, миф о макаронных изделиях, от которых не полнеют, стал распространенным с популяризацией в России средиземноморской кухни. Сторонники этого убеждения указывают на итальянцев, чей рацион включает большое количество пасты. Однако немногие обращают внимание, что также в Средиземноморье употребляют в пищу большое количество овощей и зелени, которые содержат клетчатку. Она, в свою очередь, после попадания в организм занимает много места и просто не позволяет съесть много.