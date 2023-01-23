Эндокринолог Островская: есть ли макароны, от которых не полнеют

После новогодних праздников многие ищут способ сбросить набранный из-за обильных застолий вес. Да и содержимое кошельков оставляет желать их пополнения. Кому-то придется переходить на макароны. Но можно ли найти макароны, от которых не полнеют? Корреспонденту ФАН ответила врач-эндокринолог, диетолог, специалист по вопросам коррекции веса Елена Островская.
«Все зависит от количества макарон, которые употребляет человек. Если выбирать между разными видами этих мучных изделий, то на самом деле лучше использовать макароны из твердых сортов пшеницы, из гречневой или кукурузной муки. Не из пшеничной муки высшего сорта! Но если злоупотреблять количеством, то в любом случае можно набрать вес, от любых макарон», — рассказала эксперт.
Напомним, миф о макаронных изделиях, от которых не полнеют, стал распространенным с популяризацией в России средиземноморской кухни. Сторонники этого убеждения указывают на итальянцев, чей рацион включает большое количество пасты. Однако немногие обращают внимание, что также в Средиземноморье употребляют в пищу большое количество овощей и зелени, которые содержат клетчатку. Она, в свою очередь, после попадания в организм занимает много места и просто не позволяет съесть много.
Ранее эндокринолог Елена Островская поделилась советами, как не переесть в Новый год.