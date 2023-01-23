Психолог Токарчук дала советы, как ребенку противостоять напавшей на него больной бабушке

Можно сыграть на эффекте неожиданности, прокричав «Стоп!», рассказала Юлия Токарчук в интервью «Газете.Ru». Ребенок должен сказать пожилой женщине, что он обратится к маме или папе, если женщина не оставит его в покое. После этого малышу следует уйти.