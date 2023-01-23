Психолог Токарчук дала советы, как ребенку противостоять напавшей на него больной бабушке

Что делать, если пожилая женщина нападает на маленького ребенка, рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.
Известны случаи, когда живущая по соседству больная бабушка неадекватно реагирует на ребенка. В такой ситуации важно научить его отстаивать границы и не допускать физического насилия в свой адрес.
Можно сыграть на эффекте неожиданности, прокричав «Стоп!», рассказала Юлия Токарчук в интервью «Газете.Ru». Ребенок должен сказать пожилой женщине, что он обратится к маме или папе, если женщина не оставит его в покое. После этого малышу следует уйти.
Каждого ребенка нужно научить находить общий язык даже с теми людьми, которые ему неприятны. При грубых высказываниях он должен уметь проявлять сдержанность и дистанцироваться, резюмировала Юлия Токарчук.