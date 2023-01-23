Лавров: Россия не уклоняется от переговоров по конфликту на Украине

Россия не уходит от переговорного процесса по конфликту на Украине. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров.
На пресс-конференции по результатам встречи с коллегой из ЮАР он допустил, что сложившаяся ситуация будет усложняться по мере избегания переговоров коллективным Западом.
«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент [России Владимир Путин], не отказываемся от переговоров», — подчеркнул Лавров в Претории.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об условиях для дальнейшего диалога России и Украины. По его словам, на сегодняшний день они отсутствуют. Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал на брифинге.