Лавров: Россия не уклоняется от переговоров по конфликту на Украине

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об условиях для дальнейшего диалога России и Украины. По его словам, на сегодняшний день они отсутствуют. Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал на брифинге.