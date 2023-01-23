В Москве задержали 16 граждан Армении за уклонение от воинской службы на родине

Полицейские провели серию задержаний иностранцев в Москве. В частности, в руках у силовиков оказались 16 граждан Армении, сообщило издание «Лайф».
Иностранцев удалось отследить при помощи системы видеонаблюдения. Эти граждане находятся в розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в Армении.
Как правило, приезжих задерживали на станциях московского метро. Самому младшему из них 18 лет, юноша учится в столичном вузе. Среди задержанных оказался 48-летний мужчина, который проживал в Подмосковье без регистрации и официального трудоустройства.