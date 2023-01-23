Специалисты РАН открыли способ отделения нефти от воды и их повторного использования

Способ отделения нефти от воды без реагентов разработали специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН.
Долгое время считалось, что достигнуть такого результата практически невозможно. Однако российские ученые решили проверить эффективность ультразвуковой обработки с добавлением суспензии наночастиц нитрида алюминия в ацетоне, передает «Газета.RU».
«Нам необходимо было создать простой и эффективный способ разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, не требующий применения большого количества специальных реагентов (деэмульгаторов)», — рассказала завлабораторией концентрирования ГЕОХИ РАН, доктор химических наук Татьяна Марютина.
Открытие отечественных специалистов также позволяет использовать выделенную нефть как сырье для переработки или отдельный продукт. При этом образовывающийся в процессе осадок из твердых частиц предлагается применить в производстве дорожных покрытий и плитки.