Глава компании Eni спрогнозировал сроки обнуления поставок российского газа в Италию

Италия сможет полностью отказаться от российского газа к зиме 2024-2025 годов. Такое предположение о сроках достижения независимости от российского газа выдвинул глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.
Специалист продемонстрировал оптимистичный настрой и сказал, что общая тенденция движется в правильном направлении. При этом он подчеркнул значение Алжира как поставщика энергоносителей для Италии.
Дескалци также сказал, что в 2023 году страна сможет заместить порядка 80% топлива, импортируемого из России.