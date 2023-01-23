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Глава компании Eni спрогнозировал сроки обнуления поставок российского газа в Италию

Экономика
Глава компании Eni спрогнозировал сроки обнуления поставок российского газа в Италию

Италия сможет полностью отказаться от российского газа к зиме 2024-2025 годов. Такое предположение о сроках достижения независимости от российского газа выдвинул глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.

Специалист продемонстрировал оптимистичный настрой и сказал, что общая тенденция движется в правильном направлении. При этом он подчеркнул значение Алжира как поставщика энергоносителей для Италии.

Дескалци также сказал, что в 2023 году страна сможет заместить порядка 80% топлива, импортируемого из России.
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