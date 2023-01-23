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Бывший прокурор Раменского городского округа получил 15 лет колонии за взятки

Происшествия
Бывший прокурор Раменского городского округа получил 15 лет колонии за взятки

В Подмосковье перед судом предстал бывший прокурор Раменского городского округа. Фигурант признан виновным в получении взяток, вымогательстве и хищениях. Злоумышленник получил 15-летний срок заключения. Гособвинение настаивало на 20 годах колонии, сообщило издание «Коммерсант».

Следователи доказали, что взятки виновник, как правило, получал в виде земельных участков. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и конфисковал у осужденного недвижимость и еще ряд активов. Совокупная стоимость имущества превышала 700 миллионов рублей.
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