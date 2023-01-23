Бывший прокурор Раменского городского округа получил 15 лет колонии за взятки

Следователи доказали, что взятки виновник, как правило, получал в виде земельных участков. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и конфисковал у осужденного недвижимость и еще ряд активов. Совокупная стоимость имущества превышала 700 миллионов рублей.