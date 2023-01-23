Глава МИД Венгрии Сийярто счел огромной ошибкой ЕС принятие десятого пакета санкций против РФ

Соответствующую запись он опубликовал в соцсетях. По его словам, доказан тот факт, что ограничительные меры ведут Европу в тупик. Это касается вопросов экономики, политики и безопасности. Поэтому новый пакет антироссийских санкций был бы огромной ошибкой.