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Глава МИД Венгрии Сийярто счел огромной ошибкой ЕС принятие десятого пакета санкций против РФ

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто счел огромной ошибкой ЕС принятие десятого пакета санкций против РФ

Евросоюз допустил бы огромную ошибку, если бы принял десятый пакет санкций против России. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующую запись он опубликовал в соцсетях. По его словам, доказан тот факт, что ограничительные меры ведут Европу в тупик. Это касается вопросов экономики, политики и безопасности. Поэтому новый пакет антироссийских санкций был бы огромной ошибкой.

«Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик», – сказал Сийярто.

Ранее официальный представитель Правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что граждане страны выступают против антироссийских санкций. Это стало известно благодаря национальным консультациям.
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