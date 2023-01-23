«Ванга» украинского разлива: политолог Дудчак о резонансных высказываниях Арестовича

За последнее время теперь уже бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович позволил себе целую массу неоднозначных заявлений, которые сильно расходятся с официальным потоком «победоносных реляций» от украинских официальных лиц. В частности, экс-советник заявил, что победа Украины в конфликте «не гарантирована», а также похвалил действия ВС РФ в первые дни СВО.