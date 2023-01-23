«Ванга» украинского разлива: политолог Дудчак о резонансных высказываниях Арестовича

Вполне возможно, что изменение риторики доселе главного украинского пропагандиста связано с его желание занять ныне пустующую нишу условно «нейтральных спикеров». Алексей Арестович понимает конъюнктуру и встает на более «осторожные» позиции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
За последнее время теперь уже бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович позволил себе целую массу неоднозначных заявлений, которые сильно расходятся с официальным потоком «победоносных реляций» от украинских официальных лиц. В частности, экс-советник заявил, что победа Украины в конфликте «не гарантирована», а также похвалил действия ВС РФ в первые дни СВО.
«Действительно, есть предположения о том, что Арестович сознательно дистанцируется от Зеленского. Думаю, они имеют высокую степень вероятности. Арестович прекрасно понимает, что ситуация ну далеко не безоблачная для Украины. Как и те перспективы, о которых он проговаривается. В данному ситуации важно вовремя «отойти в сторонку» и занять как бы «независимую» позицию», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что такое изменение образа вряд ли не было согласовано на самом верху.
«Может он и самостоятельно принял такое решение. Хотя вряд ли такие вещи и на таком уровне решаются самостоятельно. Вполне вероятно, что ему с этим помогли умы и головы из британской разведки. В офисе президента очень многие связаны именно с британцами. Теперь он может высказываться по разным поводам. «Я вас предупреждал», «Я заранее говорил» ну и так далее. То есть стать такой «Вангой» украинского разлива и предсказывать очевидные вещи. Ну, очевидные для нормальных людей. А вот гражданам Украины, живущим в информационном пузыре постоянных побед, с новым амплуа Арестовича будет сложновато», — подытожил он.
Отметим, что иные эксперты полагают, что изменение риторики Арестовича связано скорее с глубокой обидой главного пропагандиста на офис Зеленского за собственное увольнение и «подводных камней» здесь искать не стоит».