Дочь Талызиной назвала бредом информацию о падении актрисы в обморок

Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова прокомментировала новости об обмороке матери. Она назвала эту информацию бредом.
СМИ сообщили, что звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» якобы потеряла сознание 22 января — в свой день рождения. Из-за этого артистке будто бы вызвали скорую помощь. Однако дочь Талызиной опровергла подобные новости.
«Это неправда. Бред какой-то», — заявила Хаирова в комментарии телеканалу «360».
По словам дочери, в день своего 88-летия актриса играла спектакль. Артистка вернулась домой только в три часа ночи.
Хаирова рассказала, что они с матерью отметили и день рождения, и успешное выступление. Со слов дочери Талызиной, у них все хорошо.