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Кандидат на пост президента Чехии пообещал не оказывать военную помощь Польше

Армия
Кандидат на пост президента Чехии пообещал не оказывать военную помощь Польше

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил, что в случае нападения на Польшу не отправит армию на помощь.

Об этом бывший премьер-министр и кандидат на пост главы страны заявил во время дебатов. Бабиш отметил, что не отправит «детей на войну» ни при каких обстоятельствах.

Его оппонент в лице бывшего главы Военного комитета НАТО Петр Павел напомнил, что у Чехии есть обязательства как у страны НАТО, обвинив Бабиша в оторванности от реальности.

«Мы вступили в НАТО, чтобы обеспечить мир. Каждый раз, когда кто-то подвергается нападению, другие приходят ему на помощь», — подметил Павел.

Бабиш не остановился на этом, и попутно раскритиковал действия Праги в вопросе военной помощи Украине. По его мнению, руководство страны уделяет Киеву слишком много внимания, забыв о собственных гражданах.
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