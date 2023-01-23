Кандидат на пост президента Чехии пообещал не оказывать военную помощь Польше

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил, что в случае нападения на Польшу не отправит армию на помощь.
Об этом бывший премьер-министр и кандидат на пост главы страны заявил во время дебатов. Бабиш отметил, что не отправит «детей на войну» ни при каких обстоятельствах.
Его оппонент в лице бывшего главы Военного комитета НАТО Петр Павел напомнил, что у Чехии есть обязательства как у страны НАТО, обвинив Бабиша в оторванности от реальности.
«Мы вступили в НАТО, чтобы обеспечить мир. Каждый раз, когда кто-то подвергается нападению, другие приходят ему на помощь», — подметил Павел.
Бабиш не остановился на этом, и попутно раскритиковал действия Праги в вопросе военной помощи Украине. По его мнению, руководство страны уделяет Киеву слишком много внимания, забыв о собственных гражданах.