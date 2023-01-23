«JourФак Манукяна». Мгновенная карма для артистов

Два самых ярких примера недели — это певица Монеточка* и актер Дмитрий Назаров. Первая особо и не скрывала своего отношения к окружающей действительности, а второй долго шел к закату своей карьеры в МХТ имени А. П. Чехова. И если Монеточка*, покинув Россию, решила, что ей теперь все можно, и только под повесткой против СВО сегодня можно что-то «косить» на Западе, то Назаров остался и принялся выкладывать свои перепевки. Не прошло и недели после ролика Монеточки* с националистическими лозунгами и обнародования «творений» Назарова, и вот Лиза уже физлицо-иноагент, а Дмитрий лишился работы в театре, да еще и его супруга потеряла «место под солнцем» вслед за ним. Во время проведения СВО карма для многих стала мгновенной. Не все еще поняли значения этого периода для культуры. Сделать свой выбор придется каждому артисту, «как раньше» уже не будет.



