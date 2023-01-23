«JourФак Манукяна». Мгновенная карма для артистов

Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) признана физлицом-иноагентом, актер Дмитрий Назаров лишился работы в МХТ. В новом выпуске своей авторской программы Вадим Манукян привел примеры мгновенной кармы, которая стала возможна после начала СВО.
Помните, несколько лет назад представители российского гражданского общества упрекали некоторых наших звезд в отсутствии патриотитизма, показывая примеры того, как те «перегнули палку». Лично я еще пять лет назад указывал на то, что подобное поведение этих артистов может быть признаком предательства. Однако тогда подобная реакция считалась чрезмерной.
И что же мы увидели пять лет спустя? Те, кто посылал «предательские сигналы», после старта СВО тут же покинули Россию. Те, кто ловко мимикрировал под лояльных, в итоге тоже показали свое истинное лицо. Некоторые до сих пор искренне полагают, что смогут «пробежать между струек». Ответственно заявляю — не получится.
Два самых ярких примера недели — это певица Монеточка* и актер Дмитрий Назаров. Первая особо и не скрывала своего отношения к окружающей действительности, а второй долго шел к закату своей карьеры в МХТ имени А. П. Чехова. И если Монеточка*, покинув Россию, решила, что ей теперь все можно, и только под повесткой против СВО сегодня можно что-то «косить» на Западе, то Назаров остался и принялся выкладывать свои перепевки. Не прошло и недели после ролика Монеточки* с националистическими лозунгами и обнародования «творений» Назарова, и вот Лиза уже физлицо-иноагент, а Дмитрий лишился работы в театре, да еще и его супруга потеряла «место под солнцем» вслед за ним. Во время проведения СВО карма для многих стала мгновенной. Не все еще поняли значения этого периода для культуры. Сделать свой выбор придется каждому артисту, «как раньше» уже не будет.
* Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в России иноагентом.