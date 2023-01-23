Шоу с участием Романа Костомарова перенесли на 2024 год

Ледовые спектакли с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым не покажут в феврале, как планировалось ранее. Шоу перенесли на следующий год.
Фигурист должен был выступить в ледовом спектакле «Щелкунчик и Мышиный король» 3 и 4 февраля. Шоу собирались показать в Доброграде Владимирской области. Однако мероприятие перенесли на 2024 год.
«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», — сообщили организаторы ТАСС.
Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января. Фигурист лежит в больнице в Коммунарке с воспалением легких.
После госпитализации спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Кроме того, олимпийскому чемпиону проводили процедуру ЭКМО, которую применяют в экстренных случаях.