Режиссер Дмитрий Грачев рассказал, как гримеры спасали лицо Ольги Шелест после травмы

Телеведущая, актриса кино, телевидения и дубляжа, одна из первых виджеев «MTV Россия» Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года. В день рождения артистки через ФАН именинницу поздравил режиссер кино и телевидения, сценарист, монтажер, телеведущий Дмитрий Грачев.
Продюсер поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемочной площадке кинокартины «Невеста любой ценой». Актриса чудесно себя зарекомендовала, а также продемонстрировала блестящую работу в связке с главным героем киноленты, роль которого сыграл известный резидент телепередачи «Comedy Club».
«Ольга прекрасный профессионал и партнер для Павла Воли, и для всей [съемочной] группы», — сказала режиссер.
Дмитрий Грачев также отметил, что выбор Ольги Шелест для работы в одной из сцен со знаменитым комиком стал отличной идеей. Более того, утверждение телеведущей на эту роль произошло практически моментально. Долгих раздумий по этому вопросу попросту не понадобилось.
«Их дуэт родился сразу, без особых проб», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, сценарист поделился одним памятным случаем. Произошел он как раз в тот момент, когда Ольга Шелест приступила к работе в картине «Невеста любой ценой».
«В первый съемочный день Олечка приехала на съемки с травмой, которую получила накануне съемки. В общем, с лицом пришлось поколдовать гримерам», — поведал режиссер.
Помимо ролей на экране, артистка знакома зрителям своими работами в озвучке персонажей целого ряда мультфильмов. Среди них: «Смурфики: Затерянная деревня», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно».
Ранее режиссер Алексей Герман-младший через ФАН поздравил с днем рождения актрису Светлану Ходченкову. Собеседник рассказал изданию, за что ценит эту артистку.