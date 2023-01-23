Режиссер Дмитрий Грачев рассказал, как гримеры спасали лицо Ольги Шелест после травмы

Дмитрий Грачев также отметил, что выбор Ольги Шелест для работы в одной из сцен со знаменитым комиком стал отличной идеей. Более того, утверждение телеведущей на эту роль произошло практически моментально. Долгих раздумий по этому вопросу попросту не понадобилось.