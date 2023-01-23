Усманов попросил о выходе из правления РСПП в связи с прекращением активной деятельности

В заявлении на имя главы РСПП Александра Шохина Усманов попросил освободить его от членства в бюро с «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании союза промышленников РФ, 25 января, отметил собеседник издания.