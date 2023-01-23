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Усманов попросил о выходе из правления РСПП в связи с прекращением активной деятельности

Экономика
Усманов попросил о выходе из правления РСПП в связи с прекращением активной деятельности

Бизнесмен Алишер Усманов написал заявление в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой освободить его от членства в бюро правления. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник близкий к РСПП.

В заявлении на имя главы РСПП Александра Шохина Усманов попросил освободить его от членства в бюро с «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании союза промышленников РФ, 25 января, отметил собеседник издания.

Алишер Усманов является основателем группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и МегаФон. Доля его акций в предприятии составляет 49%. По версии Forbes, он занимает седьмое место в списке богатейших россиян.

В 2022 году миллиардер принял решение оспорить персональные санкции Евросоюза в свой адрес. Об этом пишет INFOX.
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