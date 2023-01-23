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Психолог Ярикова объяснила, как легко вывести лжеца на чистую воду

Общество
Психолог Ярикова объяснила, как легко вывести лжеца на чистую воду

Распознать обманщика можно с помощью языка тела. Соответствующе мнение озвучила психолог Елена Ярикова.

Зачастую лжецы нервничают из-за риска, что их обман раскроют. Из-за этого они слишком много жестикулируют и не могут сохранять зрительный контакт на протяжении длительного времени.

«Во время беседы лжец часто не находит места рукам. Он то постукивает пальцами, то активно жестикулирует. Кстати, излишняя жестикуляция — признак небольшого словарного запаса», — приводит слова Яриковой Lenta.ru.

Обманщики также могут применить агрессию в качестве защиты. В подобных случаях они зачастую пытаются навязать чувство вины человеку, который им не доверяет, добавила психолог.
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