Психолог Ярикова объяснила, как легко вывести лжеца на чистую воду

Распознать обманщика можно с помощью языка тела. Соответствующе мнение озвучила психолог Елена Ярикова.
Зачастую лжецы нервничают из-за риска, что их обман раскроют. Из-за этого они слишком много жестикулируют и не могут сохранять зрительный контакт на протяжении длительного времени.
«Во время беседы лжец часто не находит места рукам. Он то постукивает пальцами, то активно жестикулирует. Кстати, излишняя жестикуляция — признак небольшого словарного запаса», — приводит слова Яриковой Lenta.ru.
Обманщики также могут применить агрессию в качестве защиты. В подобных случаях они зачастую пытаются навязать чувство вины человеку, который им не доверяет, добавила психолог.