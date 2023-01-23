Японские страховщики резко увеличат тарифы на морские перевозки СПГ из России

Стоимость страхования российских СПГ-танкеров резко поднимется в Японии. Местные компании рассчитывают поднять расценки на 80%. Это подтверждается данными, предоставленными газетой Nikkei.
Страховщики приняли такое решение из-за повышения геополитических рисков. При этом издержки переложили на поставщика, что может в будущем привести к повышению цен на энергоносители.
Компании из страховой сферы ранее стали встречаться с более существенными рисками из-за антироссийских санкций недружественных стран и попыток санкционного давления Запада.