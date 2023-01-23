Эдгард Запашный объяснил, почему разгорелся скандал с цирковым шоу в Монте-Карло

Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный объяснил, почему разгорелся скандал на Международном цирковом фестивале, который состоялся в Монте-Карло без участия России.
В этот раз на фестивале было очень много артистов из Украины. Обычно самыми большими были делегации из России и Китая. Организаторы продемонстрировали обществу свою позицию и показали, что мероприятие является политизированным.
«И вообще их позиция проукраинская, раз они аннулировали приглашения русских. Так они лишний раз показали, какую сторону они приняли, и что конкурс является политизированным», — заявил Запашный изданию «Народные Новости».
При этом на гала-шоу все же прозвучал марш «Прощание славянки» в исполнение оркестра. Судя по всему, музыкантов не предупредили о запретах, которые в этом году коснулись России и советской музыки. Запашный считает, что оркестр сам принял решение вопреки новым правилам отдать дань уважения русской классике.