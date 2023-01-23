Эдгард Запашный объяснил, почему разгорелся скандал с цирковым шоу в Монте-Карло

При этом на гала-шоу все же прозвучал марш «Прощание славянки» в исполнение оркестра. Судя по всему, музыкантов не предупредили о запретах, которые в этом году коснулись России и советской музыки. Запашный считает, что оркестр сам принял решение вопреки новым правилам отдать дань уважения русской классике.