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Эдгард Запашный объяснил, почему разгорелся скандал с цирковым шоу в Монте-Карло

Общество
Эдгард Запашный объяснил, почему разгорелся скандал с цирковым шоу в Монте-Карло

Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный объяснил, почему разгорелся скандал на Международном цирковом фестивале, который состоялся в Монте-Карло без участия России.

В этот раз на фестивале было очень много артистов из Украины. Обычно самыми большими были делегации из России и Китая. Организаторы продемонстрировали обществу свою позицию и показали, что мероприятие является политизированным.

«И вообще их позиция проукраинская, раз они аннулировали приглашения русских. Так они лишний раз показали, какую сторону они приняли, и что конкурс является политизированным», — заявил Запашный изданию «Народные Новости».

При этом на гала-шоу все же прозвучал марш «Прощание славянки» в исполнение оркестра. Судя по всему, музыкантов не предупредили о запретах, которые в этом году коснулись России и советской музыки. Запашный считает, что оркестр сам принял решение вопреки новым правилам отдать дань уважения русской классике.
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