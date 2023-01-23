Российские туроператоры начали продавать январские путевки в Египет со скидкой 45%

Путевки с 45% скидками в Египет предлагают на конец января. Это вызвано ежегодным снижением цен курортными отелями. Представители туротрасли пояснили, что стоимость туров снижают, чтобы привлечь отдыхающих после Нового года. В феврале же цены придут в норму.