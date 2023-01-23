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Российские туроператоры начали продавать январские путевки в Египет со скидкой 45%

Общество
Российские туроператоры начали продавать январские путевки в Египет со скидкой 45%

Россиянам начали предлагать туры в Египет со скидками до 45%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Путевки с 45% скидками в Египет предлагают на конец января. Это вызвано ежегодным снижением цен курортными отелями. Представители туротрасли пояснили, что стоимость туров снижают, чтобы привлечь отдыхающих после Нового года. В феврале же цены придут в норму.

«С конца февраля-начала марта на направлении начнется высокий сезон, поэтому к нему ожидается повышенный интерес и закономерный рост цен», — добавили в Tez Tour.

Начальная стоимость недельной путевки на двоих в Египет в конце января сейчас составляет 59 тысяч рублей. За эти деньги можно отдохнуть в трехзвездочном отеле по системе «все включено».
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