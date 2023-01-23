Учительница из Петербурга нашла в Сети порнографию с участием 12-летней ученицы

По данным изданий, в Интернете были размещены два видео. Одно из них было снято самой девочкой, другое — ее подругой в замочную скважину комнаты мальчика, с которым школьница занималась сексом. При этом, утверждает директор, несовершеннолетняя сама распространяла записи в стенах учебного заведения.