Учительница из Петербурга нашла в Сети порнографию с участием 12-летней ученицы

Директор одной из петербургских школ нашла в Сети видео порнографического характера. Внимание педагога привлекла участница записи — ею оказалась 12-летняя ученица, пишут местные СМИ.
По данным изданий, в Интернете были размещены два видео. Одно из них было снято самой девочкой, другое — ее подругой в замочную скважину комнаты мальчика, с которым школьница занималась сексом. При этом, утверждает директор, несовершеннолетняя сама распространяла записи в стенах учебного заведения.
В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Москве тренер секции по борьбе признался в изнасиловании подопечных. Помимо этого педофил снимал порно с участием потерпевших, сообщала A42.RU.