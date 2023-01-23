В ФРГ заявили, что просьба Мельника о военной помощи ВСУ обрадовала бы Бандеру

Власти Украины настойчиво требуют у целого ряда западных стран существенных поставок вооружения и боевой техники ВСУ. При этом промедление правительства канцлера Олафа Шольца в предоставлении украинским националистам танков Leopard вызвало резкое возмущение в Киеве.