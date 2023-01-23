Немецкий политик Даниэль Рой после требований дипломата Андрея Мельника о поставках истребителей Tornado ВСУ заявил, что подобные претензии обрадовали бы одиозного украинского националиста Степана Бандеру.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил правительству ФРГ предоставить ВСУ 93 истребителя Tornado из арсеналов бундесвера, что может стать прологом поставок боевых самолетов F-16 киевскому режиму.
«Бандера наверняка обрадовался бы вашей работе», — иронично отреагировал на эту инициативу Даниэль Рой.
Власти Украины настойчиво требуют у целого ряда западных стран существенных поставок вооружения и боевой техники ВСУ. При этом промедление правительства канцлера Олафа Шольца в предоставлении украинским националистам танков Leopard вызвало резкое возмущение в Киеве.