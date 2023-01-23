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Гладков сообщил о срабатывании систем ПВО в Белгородской области

Армия
Гладков сообщил о срабатывании систем ПВО в Белгородской области

Над селом Казинка в Валуйском городском округе была сбита ракета. Системы противовоздушной обороны сработали штатно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О перехвате ракеты, выпущенной с украинской стороны, политик сообщил 23 января в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что на земле нет ни разрушений, ни пострадавших, обломки снаряда упали в поле.

Днем ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ попытались обстрелять село Вязовое Краснояружского района. Взрывной волной были выбиты стекла в двух домах, повреждения получила линия электропередачи.
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