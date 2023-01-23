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Бизнесмен Гуськов получил 3,5 года колонии за хищение акций нефтяного терминала в Крыму

Происшествия
Бизнесмен Гуськов получил 3,5 года колонии за хищение акций нефтяного терминала в Крыму

В Москве перед судом предстал бизнесмен Андрей Гуськов. Коммерсант признан виновным в хищении акций комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов АО «Морской нефтяной терминал», который расположен в Крыму.

Прокуратура просила суд приговорить фигуранта к 8,5 года заключения. Суд решил снизить срок наказания на пять лет.

Напомним, что бизнесмен выполнял функции консультанта, помогая потерпевшему с приобретением акций. Пользуясь положением, виновник совершил хищение ценных бумаг. Речь идет об ущербе в 651 миллион рублей.
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