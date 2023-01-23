Стилист Лисовец дал советы по выбору модной одежды весной и летом 2023 года

Покупку мятого кожаного пиджака можно считать победой в сезоне весна-лето 2023, продолжил Лисовец. Стилист также предупредил, что в моду возвращается культ тела, который был актуален в 2000-е годы, пишет издание argumenti.ru. Эксперт советует следить за питанием, чтобы не смотреться нелепо.