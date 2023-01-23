Стилист Лисовец дал советы по выбору модной одежды весной и летом 2023 года

Стилист Влад Лисовец рассказал о трендах в одежде, которые будут актуальны весной и летом 2023 года. Эксперт дал советы по выбору модных вещей.
По словам Лисовца, актуальны будут прозрачные ткани в сочетании с длинной в пол. Лучше отдавать предпочтение легким, летящим, струящимся материалам, отмечает стилист. Тем, кто заказывает индивидуальный пошив одежды, эксперт советует выбрать тюль.
Лисовец добавил, что в моде будет бельевая эстетика. Это ода женской природе и ее врожденной красоте, пояснил стилист. Кроме того, возвращается тренд на плиссированную ткань.
«В моде будут «мятые» ткани, что актуально даже для сумок, а также вязаные и плетеные элементы», — подчеркнул модный эксперт.
Покупку мятого кожаного пиджака можно считать победой в сезоне весна-лето 2023, продолжил Лисовец. Стилист также предупредил, что в моду возвращается культ тела, который был актуален в 2000-е годы, пишет издание argumenti.ru. Эксперт советует следить за питанием, чтобы не смотреться нелепо.
Лисовец посоветовал разбавлять образы грубыми деталями, например, агрессивными ремнями или огромными карманами. Трендом весны и лета станут вареные джинсы. Также в моде будут бантики и открытые плечи.