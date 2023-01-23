Владелец цирка поплатился за нападение медведя на ребенка в Амурской области

Россельхознадзор уличил предпринимателя в незаконной организации цирковых представлений в Амурской области.
Как показала прокурорская проверка, владелец цирка осуществлял предпринимательскую деятельность на территории области без госрегистрации и без специальных разрешений. К тому же он не обеспечил безопасность зрителей, сообщает «Нвспост».
Речь идет о том, что во время фотографирования с медведем после представления произошел опасный инцидент. Медведь, воспользовавшись отсутствием намордника, неожиданно укусил семилетнего ребенка за плечо. Предпринимателя оштрафовали в общей сложности на четыре тысячи рублей.