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Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау не вернулся на родину после отъезда в Израиль

Общество
Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау не вернулся на родину после отъезда в Израиль

СМИ узнали о судьбе бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау, который уехал в Израиль в ноябре 2022 года.

В Россию он до сих пор не вернулся, сообщил источник ТАСС. Исполняющим обязанности ректора академии назначен гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Владимир Мау занимал пост ректора РАНХиГС с 2010 года. С должности его освободили по собственному желанию и по состоянию здоровья. РАНХиГС — это ключевая площадка для подготовки управленцев, заявлял ранее Владимир Мау.
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