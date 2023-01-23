Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау не вернулся на родину после отъезда в Израиль

СМИ узнали о судьбе бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау, который уехал в Израиль в ноябре 2022 года.
В Россию он до сих пор не вернулся, сообщил источник ТАСС. Исполняющим обязанности ректора академии назначен гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Владимир Мау занимал пост ректора РАНХиГС с 2010 года. С должности его освободили по собственному желанию и по состоянию здоровья. РАНХиГС — это ключевая площадка для подготовки управленцев, заявлял ранее Владимир Мау.