Повар Джеймс Мартин перечислил запрещенные для хранения в холодильнике продукты

Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике. Об этом рассказали известные повар Джеймс Мартин и диетолог Кейт Ллевелин-Уотерсю.
В холодильную камеру не следует помещать яйца, так они впитывают запах другой пищи. Такой продукт должен находиться исключительно в кухонном шкафу, считает повар. Диетолог в свою очередь отметила, что конденсация в холодильнике может привести к размножению бактерий в яйцах, пишет Daily Mail.
К другим запрещенным для хранения в холодильнике продуктам эксперты отнесли манго, арбузы, бананы, киви, лаймы, лимоны, груши, помидоры, картофель, перец, апельсины, огурцы, сливы и чеснок. Из-за холода плоды могут потерять вкус или цвет. Не стоит помещать в холодильник кофе, растительные масла и хлеб. Последний, несмотря на распространенное мнение, быстрее черствеет от низких температур.