Повар Джеймс Мартин перечислил запрещенные для хранения в холодильнике продукты

В холодильную камеру не следует помещать яйца, так они впитывают запах другой пищи. Такой продукт должен находиться исключительно в кухонном шкафу, считает повар. Диетолог в свою очередь отметила, что конденсация в холодильнике может привести к размножению бактерий в яйцах, пишет Daily Mail.