Российские волонтеры помогают жителям Херсонщины в обеспечении топливом

По мере того, как на Херсонщине зима становится все более суровой, люди из разных районов области все чаще просят у добровольцев содействия в вопросе получения угля. Напомним, в декабре 2022-го власти Херсонской области объявили, что самые социально незащищенные категории граждан имеют право на бесплатное получение двух тонн угля. Однако, по факту, уголь получили далеко не все, кто писал обращения в поселковые администрации.