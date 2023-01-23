Российские волонтеры помогают жителям Херсонщины в обеспечении топливом

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, по ходу отопительного сезона к участникам миссии поступает множество обращений от жителей региона с просьбой предоставить им твердое топливо.
По мере того, как на Херсонщине зима становится все более суровой, люди из разных районов области все чаще просят у добровольцев содействия в вопросе получения угля. Напомним, в декабре 2022-го власти Херсонской области объявили, что самые социально незащищенные категории граждан имеют право на бесплатное получение двух тонн угля. Однако, по факту, уголь получили далеко не все, кто писал обращения в поселковые администрации.
Накануне участники гуманитарной миссии, совместно с главой Генического района Еленой Терских, проехались по адресам, откуда поступили обращения, и оказали людям содействие в получении угля.
«Проблема с поставками «социального» угля очень волнует жителей Херсонщины, судя по количеству обращений. Они поступают к нам практически ежедневно. Нам пишут многодетные и одинокие мамы, пенсионеры, инвалиды, а также беженцы с правобережной части Херсонской области. Мы стараемся отрабатывать каждый запрос совместно с местными властями, — сообщил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич. — Дело в том, что уголь в наш регион сейчас поставляют из Донбасса, он очень высокого качества, и во всех домах должно быть тепло. Да, до Нового года были определенные проблемы с поставками угля. Но теперь они решены, так что обеспечение социально незащищенных жителей твердым топливом должно пойти быстрее».
Среди граждан, обратившихся за помощью к волонтерам, оказалась Людмила Витальевна, одинокая мама из Геническа. У нее на руках маленький ребенок в возрасте до года, а в ее доме уже давно царил холод.
«К нам обратилась по проблеме поставки угля мама, которая воспитывает одна совсем маленького ребенка. Уголь мы ей привезли, а также доставили целый набор детских подарков. В дальнейшем мы намерены активно помогать одиноким мамам, инвалидам и другим категориям жителей, которые нуждаются в поставках «социального» топлива», — сообщила глава Генического района Елена Терских.
В ходе рейда участники гуманитарной миссии привезли продукты, лекарства и памперсы девушке Татьяне из села Чкалово. Татьяна — инвалид 1 группы, она уже более 30 лет прикована к постели. Недавно она заболела, однако нужных лекарств под рукой не было, а накануне волонтеры привезли ей все самое необходимое.
«Мы познакомились с участниками миссии этим летом. При украинских властях куда я только не писала, в какие только инстанции ни обращалась — и все без толку! А тут вскоре после обращения ко мне приехали волонтеры. Они сначала помогли мне с продуктами и лекарствами, а затем привезли мне новую специализированную кровать и матрас! Потому что той кровати, на которой я лежала раньше, было уже больше 40 лет. Спасибо огромное добровольцам за то, что они заботятся обо мне, и не оставляют одну в беде», — рассказала Татьяна, жительница села Чкалово.
Напомним, гуманитарная миссия «ЕР» начала работу на Херсонщине в марте 2022-го. Волонтеры постоянно оказывают помощь и поддержку российским военным, а также жителям районных центров и небольших сел. Участники миссии в ежедневном режиме доставляют людям продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Кроме того, добровольцы привозят в местные больницы и ФАПы жизненно важные медицинские препараты, лекарства первой необходимости, расходные материалы и современное оборудование.
В ближайшие месяцы волонтеры миссии также намерены закрывать потребности эвакуированных из Херсона жителей — не только в продуктах и медикаментах, но и в книгах, спортинвентаре, одежде. А также оказывать им любую другую помощь, которая понадобится. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 215 тонн.