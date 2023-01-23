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В Петербурге возбудили дело после массового ДТП с пьяным водителем Porsche на Ириновском

Происшествия
В Петербурге возбудили дело после массового ДТП с пьяным водителем Porsche на Ириновском

Пьяный мужчина за рулем Porsche совершил массовую аварию в Петербурге. Автомобилист спровоцировал полицейскую погоню на Ириновском проспекте. По его вине пострадала женщина. Стражи порядка возбудили в отношении него уголовное дело.

Фигурант подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Уголовным дело стало потому, что ранее 22-летнего мужчину привлекали к административной ответственности за пьяную езду с последующим лишением прав.

В ходе осмотра салона Porsche правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком и маску.
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