В Петербурге возбудили дело после массового ДТП с пьяным водителем Porsche на Ириновском

Пьяный мужчина за рулем Porsche совершил массовую аварию в Петербурге. Автомобилист спровоцировал полицейскую погоню на Ириновском проспекте. По его вине пострадала женщина. Стражи порядка возбудили в отношении него уголовное дело.
Фигурант подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Уголовным дело стало потому, что ранее 22-летнего мужчину привлекали к административной ответственности за пьяную езду с последующим лишением прав.
В ходе осмотра салона Porsche правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком и маску.