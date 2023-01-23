Замаскировано, но суть понятна: Соловейчик объяснил слова Шарля Мишеля о конфликте на Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что предстоящие две-три недели станут решающими в конфликте на Украине. В комментарии ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик объяснил суть обращения политика.
Так, собеседник ФАН предположил, что «брюссельские евробюрократы» толкают украинских националистов к немедленному наступлению.
«Отсюда и тональность интервью Шарля Мишеля, и названные им сроки, и упоминание поставок танков на Украину. Танки, как мы знаем, оружие сугубо наступательное. Вот европейские начальники и говорят заранее о том, что их украинские подопечные скоро перейдут в наступление, даже если это и говорится в иных выражениях, замаскировано, но суть понятна. Вся эта стратегия вполне укладывается в нехитрую формулу: воевать с Россией до последнего украинца. Ничего нового, с этой точки зрения, Шарль Мишель не сказал», — отметил политаналитик.
Ранее руководство Украины возвеличило главу Европейского совета Шарля Мишеля в своей столице. На «Аллее смелости» в Киеве запечатлели имя председателя Евросовета.