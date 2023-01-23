Бывший возлюбленный Настасьи Самбурской IVAN скоро станет отцом

Белорусский певец IVAN (настоящее имя Александр Иванов) поделился радостной новостью. Бывший возлюбленный актрисы Настасьи Самбурской ждет прибавления в семье.
IVAN, по его словам, счастливо женат второй год. Его отношениям с супругой пять лет. Этот год будет для пары особенным, поскольку певец готовится стать отцом.
«Произойдет суперъяркое событие для нас обоих. Да, мы ждем человека!» — поделился эмоциями артист в интервью Teleprogramma.pro.
Экс-избранник Самбурской отказался оглашать пол будущего ребенка. По словам Иванова, они с женой до сих пор не понимают, кого они ждут и что происходит. IVAN попросил пожелать удачи ему и его супруге.
Напомним, певец встречался со звездой сериала «Универ. Новая общага» в 2016 году. В том же году он представлял Белоруссию на Евровидении с песней Help You Fly. Артист выступил во втором полуфинале конкурса, но попасть в заключительный этап не смог.