Актриса Карина Андоленко назвала счастьем работу с режиссером Сергеем Гинзбругом

Карина Андоленко также рассказала о том, что ей запомнилось больше всего из работы с Сергеем Гинзбургом. Как отметил актриса, этот человек, как настоящий знаток своего дела, всегда старается вскрыть самые глубинные моменты снимаемого сюжета. При этом, он с большим уважением относится к актерам.