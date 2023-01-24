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Актриса Карина Андоленко назвала счастьем работу с режиссером Сергеем Гинзбругом

Шоу-бизнес
Актриса Карина Андоленко назвала счастьем работу с режиссером Сергеем Гинзбругом

Режиссер, актер и продюсер Сергей Гинзбург родился 24 января 1961 года. К настоящему моменту он снял почти 20 кинолент. В день рождения мастера через ФАН именинника поздравила актриса театра и кино Карина Андоленко.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с режиссером на съемочной площадке сериала «Отчим». По ее словам, это стало бесценным опытом и подарило ей массу положительных эмоций. Так, например, она почувствовала свой рост, как профессионала, под руководством мастера.

«Большое счастье с ним работать. Он профессионал, прекрасный человек. Большой мастер своего дела, который всегда даст совет. Рядом с ним не просто работаешь, но и учишься профессии», — сообщила артистка,
Актриса Карина Андоленко назвала счастьем работу с режиссером Сергеем Гинзбругом

Карина Андоленко также рассказала о том, что ей запомнилось больше всего из работы с Сергеем Гинзбургом. Как отметил актриса, этот человек, как настоящий знаток своего дела, всегда старается вскрыть самые глубинные моменты снимаемого сюжета. При этом, он с большим уважением относится к актерам.

«Он очень любит артистов, с которыми работает, очень верит в них. Это всегда окрыляет. Он ставит очень интересные непрямолинейные актерские задачи и пытается докопаться до сути», — пояснила собеседница ФАН.

Кроме того, актриса поделилась с Федеральным агентством новостей своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Самое главное — здоровья! Здоровья, сил и побольше ему новых интересных проектов, историй», — подытожила Карина Андоленко.
Актриса Карина Андоленко назвала счастьем работу с режиссером Сергеем Гинзбругом

Ранее актер Александр Иншаков в беседе с ФАН рассказал, как проведет свой день рождения. Кроме того, он поведал, какого, на его взгляд, кино не хватает сегодня на экранах страны.
Сергей Гинзбург карина андоленко
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