Краснодарские поисковики участвуют в акции, посвященной памяти погибших во время ВОВ

В Краснодарском крае началась акция поисковых отрядов «Мы идем снова там, где гремела война». Мероприятие будет проведено в два этапа.
Первый этап приурочен к Дню Победы. Второй этап начнется в августе, а завершится 9 октября, в день юбилейной годовщины битвы за Кавказ, сообщает сетевое издание «Перспектива-ру». К этому дню 15 поисковых организаций и школьных отрядов подведут итоги своей работы и расскажут о ее результатах в городах и районах Краснодарского края.
Пройдут многочисленные встречи и совместные мероприятия краснодарских поисковиков со школьниками и студентами. В их рамках будет представлена деятельность поисковых отрядов, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание детей и молодежи через вовлечение в поисковую работу.