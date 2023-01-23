Краснодарские поисковики участвуют в акции, посвященной памяти погибших во время ВОВ

Первый этап приурочен к Дню Победы. Второй этап начнется в августе, а завершится 9 октября, в день юбилейной годовщины битвы за Кавказ, сообщает сетевое издание «Перспектива-ру». К этому дню 15 поисковых организаций и школьных отрядов подведут итоги своей работы и расскажут о ее результатах в городах и районах Краснодарского края.