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Песков исключил содержательный диалог с Японией по мирному договору из-за позиции Токио

Политика
Песков исключил содержательный диалог с Японией по мирному договору из-за позиции Токио

Россия и Япония вряд ли будут вести содержательный диалог по мирному договору по итогам Второй мировой войны в ближайшем будущем. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это связано с политикой Токио в отношении Москвы. Он обратил внимание, что японские власти не проявляют конструктивизм в плане двустороннего диалога.

«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас», — отметил Песков во время беседы с журналистами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил о тяжелой ситуации в отношениях с Россией. Он связал это с событиями на Украине.
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