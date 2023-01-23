В Кремле прокомментировали возможное назначение Козака на пост главы Счетной палаты РФ

Кремль не будет анонсировать, кто может стать новым руководителем Счетной палаты РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак возглавить Счетную палату, Песков сказал, что Кремль не анонсирует кадровые перспективы.
«Не будем это делать и на этот раз», — подчеркнул пресс-секретарь.
Издание РБК до этого сообщило, что Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост руководителя Счетной палаты, пишет НСН.