Германия уступает в вопросе «Леопардов» для Украины из-за слабой коалиции в правительстве

По последней информации, давление на Берлин продолжается, Польша заявила, что отдаст свои танки немецкого производства Украине и соберет коалицию из других европейских стран, которые отважатся сделать то же самое. Причем Германия рискует остаться в изоляции, угрожает глава польского МИД Аркадиуш Мулярчик.