Германия уступает в вопросе «Леопардов» для Украины из-за слабой коалиции в правительстве

Американское издание Politico написало, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша или другие союзники попросят разрешения отправить свои танки Leopard немецкого производства на Украину. Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
Почему Германия изменила свое решение о поставках танков Украине и чем это грозит обернуться, пояснил корреспонденту ФАН политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Раньше позиция ФРГ, озвученная федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, была твердой: только после поставки своих танков США. Неужели в руководстве европейской страны назревает раскол? Федоров полагает, что это вполне реально.
«Коалиция правительства Германии очень рыхлая, оппозиция, боясь развалить ее, сейчас не может идти на какие-то уступки, той же Бербок. На Германию нажимают еще и соседи, упрекая ее в малодушии. Ну и в конце концов, когда в Рамштайне обсуждались эти вопросы, то немцы проявили некоторое упорство, сказав, что они не будут поставлять свои танки Leopard Украине, если только США не поставят ей свои Abrams», —обрисовал положение в котором оказалась Германия собеседник ФАН.
По последней информации, давление на Берлин продолжается, Польша заявила, что отдаст свои танки немецкого производства Украине и соберет коалицию из других европейских стран, которые отважатся сделать то же самое. Причем Германия рискует остаться в изоляции, угрожает глава польского МИД Аркадиуш Мулярчик.
«Вот поэтому, как и предполагали многие аналитики, Германию все-таки “дожмут”, и она даст добро на поставки этих танков Leopard. Другое дело, машины эти разные. В самой Германии находится на вооружении не так много, понятно, что они себя не “обезжирят” в этом плане —что-то должно у них остаться. Поэтому, видимо, в начале речь пойдет о поставках из Польши и примкнувших к ней стран в количестве нескольких десятков, которые находятся у них на вооружении. Скорее всего, Испания, какие-то скандинавские страны, вроде, пытались говорить, что будут поставлять эти машины. Значит, зона конфликта станет шире. Не менее важен, чем количество танков, сам факт, что “наши западные супостаты”, переходят определенные границы и планируют поставлять тяжелые вооружения, что, конечно, обострит течение конфликта и приведет к нарастанию эскалации конфликта на Украине», — отметил политолог.
Ранее Сергей Федоров охарактеризовал западную «демократию», сказав, что Россия имеет дело с лгунами, лицемерами, подлецами.