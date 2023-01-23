Yomiuri: власти США передумали размещать ракеты средней дальности в Японии

Правительство США пересмотрело свои планы по дислоцированию ракет средней дальности на японской территории.
Соединенные Штаты не будут размещать в Японии ракеты средней дальности для сдерживания Китая, сообщает издание Yomiuri со ссылкой на информированного чиновника японского правительства, которые рассказал об этом на условиях сохранения своей анонимности.
«От размещения данных ракет решили отказаться, поскольку японские власти в рамках реализации права на контрудар обновили стратегию национальной безопасности», — объяснили авторы публикации.
Они отметили, что Силы самообороны Японии собираются в сжатые сроки разработать собственные гиперзвуковые ракеты, а также приобрести у США 500 крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, японские военные намерены модернизировать около 1000 ракет Type 12 с целью увеличения эффективной дальности их стрельбы, резюмировали обозреватели Yomiuri.
Ранее в Японии признали бесполезность западных санкций, введенных против России, об этом сообщал телеканал «360».