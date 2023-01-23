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СК начал проверку из-за жалоб на клинику Дмитрия Раевского

Происшествия
СК начал проверку из-за жалоб на клинику Дмитрия Раевского

В Москве Следственный комитет проводит проверку в отношении клиники Дмитрия Раевского. По данным ведомства, на врача поступила масса жалоб из-за его «необычного» метода лечения онкологических заболеваний.

Проверочные мероприятия проводятся по приказу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Доктор может стать фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно неофициальной информации, в клинике якобы лечили тяжелые заболевания пением мантр.
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