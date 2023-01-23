Человеческие череп и кости таза нашли в петербургском поселке Солнечное

Ранее в Петербурге был найден труп молодой местной жительницы. В убийстве девушки подозревается мигрант, который делал у нее ремонт. Предварительно, злоумышленник задушил жертву проводом после того, как она высказала свое недовольство проделанной работой, сообщал «Царьград».