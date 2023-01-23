Baker Hughes: в США наблюдается резкое сокращение числа нефтегазовых буровых установок

Сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США, отмечавшееся на отчетной неделе, стало самым значительным с сентября 2021 года, сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Количество добывающих нефть установок в стране с 14 по 20 января уменьшилось на десять единиц, достигнув минимума с ноября — 613 единиц. В то же время число газового оборудования, работающего на скважинах, увеличилось на шесть единиц и составило 156 установок, показав самый существенный недельный рост с февраля прошлого года.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, рассматриваемое как опережающий индикатор добычи, сократилось на четыре единицы, до 771 объектов, или минимума с ноября 2022 года. Но даже при этом условии показатель на 167 единиц, или 28%, превышает значения годичной давности.