Baker Hughes: в США наблюдается резкое сокращение числа нефтегазовых буровых установок

Количество добывающих нефть установок в стране с 14 по 20 января уменьшилось на десять единиц, достигнув минимума с ноября — 613 единиц. В то же время число газового оборудования, работающего на скважинах, увеличилось на шесть единиц и составило 156 установок, показав самый существенный недельный рост с февраля прошлого года.