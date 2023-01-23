Биржевая стоимость нефти Brent впервые с 5 декабря поднялась выше 88 долларов

Стоимость нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Это самый высокий уровень, который ранее был зафиксирован в последний раз 5 декабря предыдущего года.
Мировой рынок нефти остается нестабильным продолжительный период времени. Одной из причин волатильности становится ситуация вокруг западного санкционного давления на российских экспортеров нефти. Также этот фактор усиливается из-за неопределенностей в работе механизма потолка цен.
Западные страны ранее приняли решение поддерживать искусственное ограничение стоимости российской нефти. Власти РФ в ответ на это запретили экспортировать сырье в государства, разделяющие эту политику.