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Песков заявил об отсутствии условий для мирных переговоров с Украиной

Политика
Песков заявил об отсутствии условий для мирных переговоров с Украиной

Никаких условий для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля до этого уже говорил, что российская сторона была готова решать украинский кризис путем переговоров. Это неоднократно подтверждал и сам президент РФ Владимир Путин.

В то же время Песков отмечал, что перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются. По его словам, киевский режим исключил переговорный процесс с РФ на законодательном уровне, пишет НСН.
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