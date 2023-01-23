Песков заявил об отсутствии условий для мирных переговоров с Украиной

Никаких условий для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля до этого уже говорил, что российская сторона была готова решать украинский кризис путем переговоров. Это неоднократно подтверждал и сам президент РФ Владимир Путин.
В то же время Песков отмечал, что перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются. По его словам, киевский режим исключил переговорный процесс с РФ на законодательном уровне, пишет НСН.