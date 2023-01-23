«С Чебурашкой тяжело соперничать»: Георгий Дронов рассказал об ожиданиях от премьеры фильма «Бешенство»

Фильм маркирован «16+», а это значит, что лицам младше картина к просмотру не рекомендована. Однако действующий закон не содержит нормы о запрете допуска детей в сопровождении родителей на просмотр фильма с любым рейтингом. Это объясняется тем, что родители несут ответственность за воспитание и благополучие своих детей и их информационную безопасность.