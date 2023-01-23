«С Чебурашкой тяжело соперничать»: Георгий Дронов рассказал об ожиданиях от премьеры фильма «Бешенство»

23 февраля 2023 года на российских телеэкранах состоится премьера фильма «Бешенство», режиссера Дмитрия Дьяченко. По сюжету, главный герой фильма — мужчина привез своего сына, страдающего наркотической зависимости в небольшой домик в тайге. Таким образом он пытается удержать его там на время приступов ломки. Тем временем у местных волков начинается эпидемия бешенства.
Идея фильма пришла после событий, произошедших в Амурской области в 2019 году. Тогда зараженные бешенством волки покусали четверых местных жителей.
Известный российский актер театра и кино Георгий Дронов, который сыграет главную роль Юры в «Бешенстве», поделился с корреспондентом ФАН своими ожидания от выхода фильма и рассказал, почему трудно конкурировать с недавно вышедшим «Чебурашкой», кассовые сборы которого превысили 5 млрд рублей.
«Могу сказать, что любое произведение, которое делает Дима [режиссер Дмитрий Дьяченко – прим. ФАН] будет пользоваться спросом, я с ним много работал. Не знаю, насколько произведет фурор этот фильм. Дело в том, что с "Чебурашкой" очень тяжело соперничать, потому что его аудитория значительно шире. Фильм "Бешенство" достаточно серьезный, психологический с элементами хоррора. Это не первый фильм в жанре хоррора у нас в стране, но и нельзя сказать, что их было бы настолько много, чтобы этот фильм потерялся», — рассказал Георгий Дронов.
Самым важным в предстоящей премьере является сюжет. Актер рассказал, что история, воспроизводимая в фильме, может стать поучительной для подрастающего поколения.
«В "Бешенстве" используется компьютерная графика, плюс хорошая актерская игра и самое главное – сюжет. Мне кажется, что какие-то родители поведут своих детей посмотреть этот фильм. Потому что темы, которые затронуты в фильме, связаны с наркотической зависимостью, а также с конфликтом отца и сына. Там очень много параллельных линий и идет сравнение как порой человек с наркотической зависимостью превращается в бешеного зверя. Возможно, эта история будет для многих будет поучительной, а кого-то просто убережет», — считает Дронов.
Фильм маркирован «16+», а это значит, что лицам младше картина к просмотру не рекомендована. Однако действующий закон не содержит нормы о запрете допуска детей в сопровождении родителей на просмотр фильма с любым рейтингом. Это объясняется тем, что родители несут ответственность за воспитание и благополучие своих детей и их информационную безопасность.
«Это же общая тенденция "16+", "18+". Есть подростки — молодые люди или девушки, которые уже в 12 лет становятся независимыми из-за определенных жизненных ситуаций. Знаете, как про детей говорят: "взрослые не по годам". Так что всегда есть исключения. К тому же, родители сами могут выбирать, что показывать своему ребенку. Есть компьютерные игры, на которых написано "18+", но играет в нее десятилетний ребенок. Но этот фильм, конечно, детям шести или семи лет, например, показывать не надо», — отметил Георгий Дронов.
До премьеры фильма остался ровно месяц, тизер доступен на тематических сайтах. Пользователи Сети с нетерпением ждут начала проката.
«Я буду надеяться, держать кулачки, чтобы у этого фильма был такой же рейтинг, как и у "Чебурашки"», — заключил актер.
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