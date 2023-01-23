Огонь охватил административное здание в Улан-Удэ

В Улан-Удэ огонь вспыхнул в двухэтажном административном здании. На место были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в МЧС РФ по Республике Бурятия.
Инцидент произошел на улице Автотранспортная. Согласно данным ведомства, пламя охватило фасад и крышу строения площадью 240 квадратных метров. Возгорание локализовали. Обошлось без пострадавших.
Специалисты устанавливают причину появления пожара. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.