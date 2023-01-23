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Огонь охватил административное здание в Улан-Удэ

Происшествия
Огонь охватил административное здание в Улан-Удэ

В Улан-Удэ огонь вспыхнул в двухэтажном административном здании. На место были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в МЧС РФ по Республике Бурятия.

Инцидент произошел на улице Автотранспортная. Согласно данным ведомства, пламя охватило фасад и крышу строения площадью 240 квадратных метров. Возгорание локализовали. Обошлось без пострадавших.

Специалисты устанавливают причину появления пожара. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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