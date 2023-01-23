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Песков высказался о возможном участии Путина в следующих выборах президента России

Политика
Песков высказался о возможном участии Путина в следующих выборах президента России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия президента РФ Владимира Путина в следующих выборах главы государства.

По словам официального представителя Кремля, президент не делал каких-либо заявлений по этому поводу. Сейчас у главы государства идет работа в обычном графике, подчеркнул Песков.

Издание «Коммерсантъ» до этого сообщало, что Кремль начал подготовку к участию Путина в выборах в 2024 году. По информации журналистов, избирательная кампания будет проходить по плану самого президента, пишет НСН.
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