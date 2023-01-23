Челябинские приставы закрыли кафе из-за вспышки гепатита А

В Управлении Федеральной службы судебных приставов (ФММП) по Челябинской области рассказали о мерах безопасности в связи с эпидемиологической угрозой.
Как пояснили в ведомстве, представители Роспотребнадзора по Челябинской области выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в одном из кафе Челябинска. Административный протокол в отношении руководства заведения, в котором отравились несколько посетителей, был рассмотрен в Центральном районном суде, сообщает «ЧелябинскСегодня».
Владелица кафе проигнорировала судебное заседание, хотя получила извещение о дате, времени и месте мероприятия. Судебным приставам пришлось навестить нарушительницу и во исполнение решения суда опечатать вход в кафе на 60 суток.