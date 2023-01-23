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Песков объяснил отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Армия
Песков объяснил отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Кремль прокомментировал отсутствие документа о завершении частичной мобилизации в России. Помимо призыва резервистов, мобилизация подразумевала и другие задачи.

В понедельник, 23 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приказ о частичной мобилизации от 21 сентября включал в себя и другие задачи, необходимые Минобороны. Они до сих пор реализуются.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о возможном «продолжении» мобилизации. Песков заявил, что необходимое число людей в войска уже зачислено.
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