Песков объяснил отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Кремль прокомментировал отсутствие документа о завершении частичной мобилизации в России. Помимо призыва резервистов, мобилизация подразумевала и другие задачи.
В понедельник, 23 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приказ о частичной мобилизации от 21 сентября включал в себя и другие задачи, необходимые Минобороны. Они до сих пор реализуются.
Ранее в Кремле опровергли сообщения о возможном «продолжении» мобилизации. Песков заявил, что необходимое число людей в войска уже зачислено.