В Нижнем Тагиле усилят контроль за раскопками

Как пояснил Копысов, в последнее время участились жалобы горожан на незавершенные земельные работы в ходе благоустройства территорий и ремонта сетей во дворах домов и на газонах. В 2022 году мэрия выдала 727 разрешений на земляные работы различным организациям, почти по 140 адресам ямы и котлованы не были закопаны, сообщает «Тагил Лайф».