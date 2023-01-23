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В Нижнем Тагиле усилят контроль за раскопками

Общество
В Нижнем Тагиле усилят контроль за раскопками

Замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов обосновал необходимость более четкого регулирования земельных работ.

Как пояснил Копысов, в последнее время участились жалобы горожан на незавершенные земельные работы в ходе благоустройства территорий и ремонта сетей во дворах домов и на газонах. В 2022 году мэрия выдала 727 разрешений на земляные работы различным организациям, почти по 140 адресам ямы и котлованы не были закопаны, сообщает «Тагил Лайф».

Для того, чтобы восстановление поврежденных дорог, тротуаров и газонов происходило своевременно, планируется внедрить программный продукт, где в общем доступе появится информация о выданных разрешениях на раскопки и динамике восстановления поврежденных участков.
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